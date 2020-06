Tirol sagt Danke am Tag der Herzlichkeit

Stechers Wirken und seine Gedanken haben viele Menschen berührt. Im Gedenken daran wird nun immer im Juni der „Tag der Herzlichkeit“ ausgerufen. „Durch die Corona-Krise heuer mit etwas weniger Veranstaltungen, aber einer Botschaft, die gerade jetzt so wichtig ist: Wir haben die Krise auch deshalb gut gemeistert, weil sich so viele Tirolerinnen und Tiroler freiwillig engagiert haben. Weil so viele in ihrem Beruf Großes geleistet haben. Weil so viele auf sich und andere geschaut haben. Wir wollen ein Echo der Dankbarkeit sein“, fasst Vereinsobmann Peter Jungmann die Intentionen zusammen.