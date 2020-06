Ex-Slalomkönigin zeigt, wie schön Ischgl sein kann

Anfang Juli zeigt die frühere Slalomkönigin Marlies Schild und jetzige Raich, dass Ischgl (einmal ganz abgesehen von den heftig kritisierten Corona-Partys in den Après-Ski-Bars) durchaus ansprechende Plätzchen vorzuweisen hat. Bei der ORF-Reihe „Land der Berge“ (Ausstrahlung 8. Juli) steht nämlich das Paznauntal im Mittelpunkt der Sendung - mit dabei auch die heute 39-Jährige. Die dreifache Mutter zeigt die schönsten Fleckchen dieser Region, wagt sich als Boulderin auf den Berg, durchforstet mit dem Mountainbike die Gegend und entdeckt dort auch echte Gustostückerln. „Da kommt man richtig auf den Geschmack“, so Marlies. Die mit ihren drei Kids ohnehin jede freie Minute in der Natur verbringt. „In Österreich ist es halt einfach wunderschön.“