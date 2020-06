„Massiver Darmwind“ vor Polizisten kostet 500 Euro

Zugetragen hat sich die „Attacke“ am 5. Juni um 0.40 Uhr am Bennoplatz in der Wiener Josefstadt. Der Angezeigte „erhob sich leicht von der Parkbank, blickte die Beamten an und ließ offenbar in voller Absicht einen massiven Darmwind in unmittelbarer Nähe der Beamten ab“, beschreibt die Wiener Polizei den unappetitlichen Vorfall detailliert.