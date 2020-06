Djokovic zieht Zorn von Kollegen und Fans auf sich

Emotionale Szenen in Belgrad: Der Serbe Novak Djokovic brach bei seinem Adria-Benefizturnier vor eigenem Publikum in Tränen aus. Bei einem Turnier, das so nicht hätte stattfinden dürfen, meinen viele. Denn in Belgrad, vor prallgefüllten Rängen, zeigte Djokovic, was er vom Coronavirus und dessen Impfung hält. Der „Djoker“ will wegen den Restriktionen auch bei den US-Open nicht dabei sein. Eine Entscheidung darüber, ob das Grand-Slam-Turnier in New York wie geplant ab dem 31. August stattfindet, könnte am (heutigen) Montag fallen.