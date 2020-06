Maske einpacken: Öffis helfen bei der Grenzquerung

In Einklang mit der vom Bund angeordneten Grenzöffnung zu Italien am 16. Juni sollen auch die Züge wieder über die Grenze chauffieren. Zum Brenner gelangt man schon ab besagtem Dienstag, doch eine Direktverbindung nach Bozen ist erst im Juli geplant. Die Strecke Lienz - Innichen wird am 20. Juni wieder geöffnet.