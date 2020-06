„Es hat gekracht, dann stand mein Bein weg“

Die Zeit in der Reha war schwierig, doch mit unbändigem Willen und Fleiß kämpfte er sich zurück. Vergangenes Wochenende stand er erstmals wieder in einem Pflichtspiel am Platz, durfte in der 2. Liga gegen BW Linz ran. „Ein schönes Erlebnis“, freut sich Meisl, der wie Bruder Luca die Bullen-Akademie durchlief.