Bayern München zittert sich ins Pokalfinale

Titelverteidiger Bayern München steht auch in diesem Jahr im Finale des DFB-Pokals. Der deutsche Rekordmeister und -Cupsieger setzte sich im Semifinale am Mittwochabend in München gegen Eintracht Frankfurt verdient, aber glücklich mit 2:1 (1:0) durch. Das Finale soll am 4. Juli im Berliner Olympiastadion stattfinden, Gegner ist Bayer Leverkusen.