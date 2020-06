Brüssel konkretisiert Social-Media-Berichtspflicht

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder unterstützt den Vorschlag der EU-Kommission, monatliche Berichte der Konzerne zu verlangen, wie er in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte. „Die Zeit der Freiwilligkeit ist definitiv vorbei“, so Schieder. Neben mehr Transparenz braucht es laut Schieder auch mehr Geld für diejenigen, die tagtäglich falsche Behauptungen widerlegen. Es sei die Aufgabe von Facebook, Google & Co., ihre Mitarbeiter und Organisationen vernünftig zu bezahlen und für die notwendige psychologische Betreuung zu sorgen.