Steirer bekamen 335.000 Euro an Corona-Strafen

Dazu kritisierten die Kommunisten die bevorstehende Auflösung der Unfallchirurgie in Deutschlandsberg und die FPÖ die Streichung der Chirurgie in Voitsberg. „Die chirurgische Ambulanz in Voitsberg bleibt bestehen - und in Deutschlandsberg gibt es keine eigene Abteilung für Unfallchirurgie, weshalb diese auch nicht geschlossen werden kann. Die ambulante Traumaversorgung bleibt bestehen“, betont Bogner-Strauß, die sich im Rahmen einer Dringlichen Anfrage auch neuerlich zum Leitspital Liezen bekannte.