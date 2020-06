Dorrey Lyles: Solodebüt des kultigen Weather Girls

Beide Neufassungen gelingen der mit einer mächtigen Stimme gesegneten Lyles hervorragend. Aber auch mit eigenen Kompositionen punktet sie - mal berührend balladesk wie in „I Believe In Us“, mal treibend tanzbar wie in „Dancing In The Rain“ oder „Back To Me“. Bei der Produktion halfen Stefan Fuhr, der als Bassist bereits für Künstler wie Yusuf/Cat Stevens, Sido oder Culcha Candela spielte, und Matthias Falkenau, mit dem Lyles in der Band Berlin Blues Allstars singt.