Kampfpilot gegen KI-Drohne: Wer gewinnt das Duell?

Die US Air Force will 2021 in einem Experiment testen, ob von Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerte Kampfdrohnen es mit erfahrenen menschlichen Kampfpiloten aufnehmen können. In dem Duell zwischen Mensch und Maschine soll eine Luft-Luft-Situation nachgestellt und so das Potenzial von KI-Drohnen für die US-Luftwaffe erforscht werden.