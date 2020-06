Hotel ohne Wände und Dach ist garantiert virusfrei

„Null Stern - the only star is you“, lautet das Konzept hinter den Freiluft-Hotels. „Die Landschaft der Schweiz wird zur Tapete von Zimmern ohne Dach und Wände“, erklären die Erfinder Frank Riklin, Peter Riklin und Daniel Charbonnier gegenüber Medien. Die Idee war, dass jede Destination eine bestehende Ressource aus einem Hotel „herausreißt“ und an einer außergewöhnlichen Lage neu inszeniert.