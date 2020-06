Kühbauer: „Das ist wie Radlfahren ohne Radl“

Strebinger mit Rückenproblemen

Beide könnten laut Club-Angaben bei einem optimalen Heilungsverlauf in dieser Saison noch zum Einsatz kommen. Das Duo verletzte sich am Mittwoch im Match bei Red Bull Salzburg - ebenso wie Christopher Dibon, der wegen eines Kreuzbandrisses am Sonntag operiert wurde und monatelang ausfällt. Zudem musste gegen Sturm Graz Goalie Richard Strebinger wegen Rückenproblemen passen.