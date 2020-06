Schwimmbecken statt Autofahrer am Wiener Gürtel

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Weil den Wienerinnen und Wienern in der Corona-Krise die Decke auf den Kopf gefallen ist und sich viele ihren wohlverdienten Urlaub heuer trotzdem nicht leisten werden können, haben sich die Bezirke Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus ein gemeinsames Sommerprojekt einfallen lassen: Direkt neben dem Westbahnhof erklären die Bezirke den Neubaugürtel zur ,Gürtelfrische WEST‘“, wurde am Freitag in einer Aussendung verkündet.