Spezielles Glück für die heimische Casino-Branche

Nachtgastronomie in der Klemme

Die Nachtgastronomie darf erst am 15. Juni wieder öffnen. An diesem Tag gibt es ein Treffen der Betroffenen mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober. „Einige haben schon geöffnet. Aber es rentiert sich nicht, wenn man um 23 Uhr dichtmachen muss. Die machen bis zu 90 Prozent Verlust“, sagt Martina Brunner, Sprecherin der Wiener Club Commission. Auch eine Öffnung bis ein Uhr Früh würde daran nicht viel ändern. Brunner appelliert an die Politik. „Es ist besser, die Klubs zu öffnen, natürlich unter gewissen Voraussetzungen, als wenn die Leute daheim unkontrolliert ihre Partys feiern.“