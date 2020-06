Minderwertige Schutzmasken? Sportklinik im Visier

„Masken zeigten bei Testung gewisse Streuung“

Weiters betonte Schranz gegenüber "Krone": „Speziell in der ersten Phase der Corona-Pandemie und des österreichweiten Shutdowns war die Verfügbarkeit geeigneter Mund-Nasenschutz-Masken nicht gegeben. In der Verantwortung für die sichere Weiterführung unserer Gesundheitseinrichtungen mussten wir schnell handeln und haben es geschafft, ein größeres Kontingent geeigneter Schutzmasken asiatischer Fabrikation anzukaufen. Nach einer Prüfung wurden diese Produkte analog den Richtlinien des Robert Koch Instituts bei der Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt. Die KN95 Masken zeigten in der Testung eine gewisse Streuung in der Filterleistung von FFP1 bis FFP3.“