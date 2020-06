Canon EOS M200: Einstieg in die Fotografie

Was dagegen neu ist, ist der Bildprozessor: Canons hauseigener DIGIC-Prozessor erfährt mit der EOS M200 ein Upgrade von Version 7 auf Version 8 und ermöglicht statt Full-HD nun auch Videoaufnahmen in 4K (3840 x 2160 Pixel) mit 24 oder 25 Bildern pro Sekunde. Allerdings wird der Sensor dabei nicht in voller Breite ausgelesen, stattdessen müssen sich Nutzer mit einem 1,6-fachen Ausschnitt begnügen. Wer in HD filmt, kann dies neuerdings auch in Zeitlupe mit 120 Bildern pro Sekunde tun, überdies können Videos im Hochformat aufgezeichnet werden, um dann Smartphone-gerecht mittels integriertem WLAN und Bluetooth über soziale Netzwerke geteilt zu werden.