Alpinist bei Abstieg 80 Meter in den Tod gestürzt

Der 57-jährige Deutsche aus dem Raum Fürth war in der Früh alleine vom Ofnerboden an der Roßfeldstraße aus aufgebrochen, um über den Kehlstein zum Hohen Göll zu wandern. Am Ende des Mannlgrates auf etwa 2250 Metern Höhe entschloss er sich, nicht mehr auf den Gipfel zu steigen. Er wollte stattdessen über die Schusterroute in Richtung Purtschellerhaus hinuntergehen.