Der stille Koreaner ist Salzburgs Titeltrumpf

Haaland hier, Haaland dort, Haaland überall: Den ganzen Herbst lang schien es nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa nur ein einziges Thema zu geben. Zur Erinnerung: Der norwegische Shootingstar hatte für die Bullen alleine bei der Champions League-Premiere in fünf aufeinander folgenden Spielen acht Tore geschossen. Der Marktwert des Neo-Dortmunders und Mino Raiola-Schützlings explodierte, nähert sich nun den 100 Millionen Euro an. Doch so schnell das Tor-Monster ins Scheinwerferlicht trat, war’s wieder futsch.