Steigt die Bundesliga im Herbst wieder VOR Fans?

Hoffnung zieht der Sportminister daraus, dass sich die Übertragung des Virus im Freien anders verhalten könnte als in geschlossenen Räumen. Gleichzeitig gab der Steirer aber zu bedenken: „Die Fans sitzen ja nicht im Stadion, um zu meditieren, in sich stillschweigend.“ Das laute Schreien sei ein Aspekt, den es bei Kulturveranstaltungen, für die die Lockerungen ab Juli auch gelten, in der Regel nicht gebe. Licht am Ende des Tunnels könnte es laut Kogler im Herbst auch für den Amateurfußball geben. Dort ist ein Spiel- und Trainingsbetrieb wegen der behördlichen Abstandsregeln noch gar nicht möglich. „Wir hoffen, dass wir hier ab 1. September ein Go geben können“, erklärte der Grünen-Chef. Beide Themen, Zuschauer und Amateurfußball, wolle man bis Ende Juni so gut wie möglich prognostizierbar machen. „Alles unter der Voraussetzung, dass es keine zweite Ansteckungswelle gibt“, wie Kogler betonte.