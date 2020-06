Showmaster geprellt: Verhaftung in Heilspray-Krimi

„Money Maker“-Showmaster schlitterte in Bankrott

Auch TV-Showmaster Alexander Rüdiger aus Wien engagierte sich lange Zeit für das Netzwerk. „Ich glaubte daran, bis ich hinter den Vorhang blicken konnte.“ Der Moderator organisierte im Auftrag der Firma etwa in Windeseile eine Laufveranstaltung in der Bundeshauptstadt, er blieb auf allen Kosten sitzen und schlitterte mit einem Minus von 150.000 Euro beinahe in den völligen Bankrott.