Große Sorge um seit drei Tagen vermissten Welser

Der 45-jährige Mario K. aus Wels ist seit 28. Mai 2020 aus dem Caritaswohnheim in Wels abgängig. Er leidet an der Huntington-Krankheit, hat einen schaukelnden Gang und Zuckungen. Möglicherweise trägt er einen hellgrauen Stoffhelm, auf dem eine Telefonnummer notiert ist. Zuletzt gesehen wurde er am 28. Mai 2020, gegen 21.30 Uhr, in der Bauordenstraße in Wels. Ein Unfall wird befürchtet.