Erstes steirisches Bischofs-Begräbnis seit langem

Die Diözese hat in den Vorbereitungen Webers Wunsch nach einem Volksbegräbnis, so gut es wegen der Corona-Beschränkungen ging, entsprochen: Am Dienstag wird der Leichnam des 93-jährig Verstorbenen von 9 bis 18 Uhr im Grazer Dom aufgebahrt, wo die Bevölkerung Abschied nehmen kann.