Geht Mercedes-Team nahtlos in Aston Martin über?

Stroll als Schlüsselperson

Laut der italienischen Tageszeitung „La Stampa“ kommt eine wahre F1-Revolution auf uns zu: Nicht nur wegen den allgemein gültigen neuen Budgets von 130 Millionen Euro. Sondern wegen der Situaton bei Mercedes. Beim deutschen Konstrukteur laufen die Verträge der Piloten und von Star-Sportchef Toto Wolff aus. Das Magazin „Auto Bild Motorsport“ und das Portal F1-Insider.com wollen erfahren haben, dass Wolff nach Ablauf seines Vertrages in den Aufsichtsrat des Teams wechseln werde. Am Mercedes-Werksteam hält Wolff 30 Prozent der Anteile. Nun aber der Dreh in der ganzen Geschichte: Milliardär Stroll soll auch Anteile von Mercedes kaufen wollen.