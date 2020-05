Tierpflegerin (35) von Löwen in Nacken gebissen

Als man die 35-Jährige fand, sei sie bewusstlos im Gehege des Zoos von Shoalhaven gelegen. Fleischwunden an Nacken und Kopf seien zu sehen gewesen, heißt es von der Polizei von New South Wales. Sofort wurden die Tiere von ihrem Opfer entfernt und weggesperrt. Noch vor Ort wurde die Tierpflegerin von Rettungskräften versorgt, bevor sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Sydney geflogen wurde.