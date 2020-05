KW 22 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Kygo - Golden Hour

DJ sein, der absolute Traumberuf. Permanentes Jetset-Leben, immer auf Achse, drei Bühnen in drei Städten in drei verschiedenen Ländern an einem aufregenden, langen Tag. So war es bislang immer, so wird es bis auf Weiteres nicht mehr sein. Auch das verdankt man dem lästigen Covidl. Das bedeutet auch für Megastars wie Kygo, dass sie derzeit eine ungewohnte Ruhe genießen, was angesichts tragischer Schicksale wie dem von Avicii vielleicht gar nicht so schlecht ist. So hatte der Norweger wenigstens Zeit, endlich sein lange angekündigtes, drittes Album „Golden Hour“ fertigzustellen. Was? Ein Album? Ja, das kann auch in diesem Sektor funktionieren. Vor allem wenn die 18 Tracks samt und sonders mit Gaststars wie OneRepublic, Zara Larsson, Zak Abel oder posthum Whitney Houston aufwarten. Only the sky is the limit - das gilt auch in Zeiten, in denen man am Boden bleiben muss. Für Fans eine wundervolle Werkschau Kygo’s Fertigkeiten, obere Chartplätze und Radio-Airplay sind natürlich garantiert. 7,5/10 Kronen