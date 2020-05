„Unglaubliche Werte!“ Lob für ÖFB-Zukunftshoffnung

Christoph Baumgartner hat am Mittwoch in der deutschen Bundesliga für Schlagzeilen gesorgt. Der 20-jährige Niederösterreicher führte seine TSG Hoffenheim mit zwei Toren und einem sehenswerten Assist per Fersler zu einem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. „Er hat nach jedem Spiel unglaubliche Topwerte. Es ist Wahnsinn, was er läuft und arbeitet“, lobte ihn Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder.