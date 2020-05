Betrunkener zielte mit „Langwaffe“ auf Passanten

Die laut Polizeisprecher Paul Eidenberger echt aussehende - „vor allem aus etwas Entfernung“ - Waffenattrappe will der Mann, der mehr als ein Promille intus hatte, „im Müll gefunden“ haben. Auf seiner Radtour von Mariahilf in die Innenstadt soll er an der Ringstraße auf Polizisten gezielt haben. Diese bekamen, mit einer anderen Amtshandlung beschäftigt, von dem Vorfall aber nichts mit.