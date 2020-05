Corona bringt „Kulturwandel in der Arbeitswelt“

Das Ergebnis: Für 90 Prozent der Teilnehmer hat sich die Arbeitsgestaltung – teils stark – geändert, über 70 Prozent sind mit dem Homeoffice zufrieden. Die allgemeine Belastung ist jedoch gestiegen. Insgesamt hat die Flexibilisierung der Beschäftigung in Form von Homeoffice und Co. deutlich an Bedeutung gewonnen, vor allem bei den 25- bis 45-Jährigen.