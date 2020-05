Gesundheitssystem in Chile „sehr nah am Limit“

Im südamerikanischen Chile geraten die Krankenhäuser aufgrund der starken Zunahme von Covid-19-Fällen an ihre Belastungsgrenzen. „Wir sind sehr nah am Limit, weil wir einen großen Anstieg hatten“, sagte Präsident Sebastian Pinera am Sonntag. Die chilenische Luftwaffe musste bereits Intensivpatienten aus der Hauptstadt Santiago de Chile in andere Krankenhäuser ausfliegen, um dort wieder mehr Platz für neue Patienten zu schaffen.