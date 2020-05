Premiere! So sieht das Präventionskonzept aus

VORGEHENSWEISE BEI BESTÄTIGTEN FÄLLEN: Der Infizierte kann nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Der medizinische Verantwortliche des jeweiligen Clubs muss informiert und eine Selbstisolation angetreten werden, es ergeht eine Information an die Gesundheitsbehörden und an die Bundesliga. In Kenntnis gesetzt werden alle Kontaktpersonen der roten Gruppe, eventuell auch das gegnerische Team, sofern 48 Stunden vor Auftreten der Symptome bzw. eines positiven Tests ein Kontakt erfolgte. An diese Personen ergeht eine Aufforderung zur Selbstisolation. Das Verlassen der eigenen vier Wände ist für sie nur noch für Training und Spiel erlaubt. An allen Kontaktpersonen der roten Gruppe werden PCR-Tests durchgeführt.