Amazon lockt mit den „Days of Play“

Nicht nur das Regenwetter, auch die Zeit im Home Office macht Lust auf Videospiele. Das „Zocken“ ist bei vielen in den letzten Wochen zur Routine geworden. Wer gerne alleine oder in der Gruppe spielt, sollte in den nächsten zwei Wochen keine Angebote mehr verpassen. Denn: Vor dem Sommeranfang lockt Amazon nochmal mit einer tollen Aktion. Zwei Wochen lang, vom 25.05. bis einschließlich 08.06. erhalten Sie sämtliche Artikel für die Playstation deutlich günstiger. Nun finden Sie für zwei Wochen tolle Aktionen mit Spielen, Zubehör und Konsolen.