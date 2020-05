Weiterhin Widerstand gegen Tierversuche an der JKU

„Es ist jetzt an der Zeit, auf den Zukunftszug moderner Individualmedizin aufzuspringen, anstatt in veraltete Tierversuchsmethoden zu investieren, die nur sehr wenige konkrete Ergebnisse für Patienten erzielen“, lautet das Resümee der „Plattform zur Beibehaltung des tierversuchsfreien Campus an der JKU“ zum ersten Debattenbeitrag von Lukas auf dem Youtube-Kanal der JKU mit Krebsforscher Clemens Schmitt, Tierschützerin Madeleine Petrovic und Moderatorin Christine Haiden.