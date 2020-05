Einsatzreiche Nacht für neuen Rettungshubschrauber

Der in St. Michael in der Obersteiermark stationierte Hubschrauber Christophorus 17 ist in der Nacht auf Freitag zwei Einsätze geflogen. Zunächst musste man einen Patienten vom Perchauer Sattel in eine Spzialklinik nach Klagenfurt überstellen. In den frühen Morgenstunden musste man dann nach Bad Aussee, wo vom dortigen Notfalleinsatzfahrzeug ein Kind übernommen wurde, um es so rasch wie möglich in die Kinderabteilung des LKH Leoben zu bringen.