Nacktfotos von Kindern erpresst: Deutscher in Haft

Er soll über soziale Netzwerke Kontakt zu Kindern in Deutschland und Österreich aufgenommen und sich dabei meist als junges Mädchen ausgegeben haben. Weil er in 18 Fällen Kinder sexuell missbraucht haben soll, sitzt ein 27-Jähriger Deutscher aus Lohne (Niedersachsen) nun in Untersuchungshaft.