Amtswege laufen streng nach Vorschrift

Ein Punkt, der in dem Antrag mitbeschlossen wurde, zieht aber einen Rattenschwanz nach sich: Bisher war es üblich, dass der Wohnungsvergabeausschuss die Vergaben bestimmt und sie im Nachhinein im Sozialausschuss formell beschlossen werden. „Es war sozusagen ein überparteiliches Agreement, dass wir im Sinne der Mieter ohne formalen Beschluss gleich handeln“, sagt SPÖ-Gemeinderätin Nicole Solarz. So konnten Wohnungen rasch vergeben werden. Das geht jetzt nicht mehr: Vergangene Woche standen 19 Wohnungsvergaben an, der Sozialausschuss wurde aber abgesagt – es gab keinen Beschluss. „Mieter hängen in der Luft, obwohl Wohnungen teils bezugsfertig sind“, meint Solarz.