„Twilight“-Star Gregory Tyree Boyce ist tot

Wie „TMZ“ berichtet, sei Gregory Tyree Boyce bereits am vergangenen Mittwoch zusammen mit seiner Freundin Natalie Adepoju tot in seinem Appartement in Las Vegas aufgefunden worden. Sein Cousin habe sich Sorgen gemacht, nachdem sein Auto noch immer vor der Wohnanlage geparkt gewesen sei, obwohl Boyce längst in Los Angeles hätte sein sollen.