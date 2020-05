Lunacek-Nachfolgerin wird am Dienstag präsentiert

Nachdem Ulrike Lunacek am Freitag nicht ganz unerwartet ihren Rücktritt als Kulturstaatssekretärin bekannt gegeben hatte, kündigten die Grünen an, noch am Montag eine Entscheidung über die Nachfolgerin zu treffen. Zu diesem Zweck tagt am Abend der erweiterte Bundesvorstand des Juniorpartners der türkis-grünen Koalition. Den Namen der Nachfolgerin will Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler allerdings erst am Dienstag nennen.