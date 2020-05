Rummenigge denkt über Gehaltsobergrenze nach

Rummenigge erinnerte allerdings daran, dass er mit Michel Platini, dem früheren Chef der Europäischen Fußball-Union UEFA, diverse Male bei der Europäischen Union in Brüssel vorstellig geworden sei. „Leider hat er sich immer eine blutige Nase geholt, obwohl alle großen Clubs in Europa diese Idee unterstützt haben, weil man uns mitgeteilt hat, es ist nicht in Einklang zu bringen mit den Wettbewerbsgesetzen in Europa und dementsprechend hatte das damals keine Chance“, sagte Rummenigge. „Ob die Situation heute anders ist, ist schwer zu bewerten“, meinte der Bayern-Chef.