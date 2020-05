Mit Punkten gegen die Corona-Gefahr in der Schule

Liebesbotschaften

Mit knapp 450 Kindern und 46 Pädagogen ist die VS Reichenau die größte Volksschule Tirols. „Der Wert von Schule wurde in den vergangenen Wochen vielen wieder bewusst“, ist Direktorin Irene Loferer überzeugt. Sie erzählt von Botschaften, in denen Schüler offenbaren, wie sehr sie ihre Lehrer vermissen. Auch viele Eltern dürften Sehnsucht bekommen haben. Der Heimunterricht habe trotz erschwerter Bedingungen aber großteils gut funktioniert, bilanziert die Direktorin: „Eltern und Lehrer haben Enormes geleistet.“ Die Schulleiterin nennt als Beispiel ein Kind, das sich besonders schwer tut und dem die Lehrerin neben den anderen Aufgaben stundenlang Einzelunterricht via Internet gegeben habe. 70 Prozent der Kinder in der VS Reichenau haben nicht Deutsch als Muttersprache. Loferer: „Das hat die Situation zusätzlich erschwert. Deshalb waren wir froh, dass wir einige Kinder auch in der Schule betreuen durften.“