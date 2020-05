Zahl der Intensivpatienten stieg wieder leicht an

Laut Gesundheitsministerium sind derzeit (Stand: Samstag, 8 Uhr) 940 Menschen in Österreich an Covid-19 erkrankt. Das sind um neun Erkrankte mehr als am Vortag. Die Zahl jener Betroffenen, die im Spital behandelt werden, ging weiter leicht zurück. Derzeit befinden sich 208 Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung.