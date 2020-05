Karas will mit Digitalsteuer „Ernst machen“

ÖVP fordert „klaren Rückzahlungsplan“ für Wiederaufbauhilfen

Die ÖVP-EU-Delegation hat „trotz einiger inhaltlicher Bedenken“ am Freitag einstimmig für die Resolution gestimmt. „In weiterer Folge müssen wir im Sinne der Solidarität aber auch sicherstellen, dass nicht nur einige wenige Mitgliedstaaten die gesamte Last für das EU-Langzeitbudget und den Wiederaufbau tragen“, mahnte die Delegationsleiterin Angelika Winzig in einer Aussendung. Die Forderung, die Wiederaufbauhilfen zum Großteil als Förderungen und nicht Darlehen zu vergeben, werde kritisch gesehen. „Wichtig ist aber, sowie in der Entschließung dargestellt, dass die Wiederaufbauhilfen einem klaren Rückzahlungsplan folgen müssen. Auch die Punkte Finanztransaktionssteuer als Eigenmittel und Abschaffung aller Rabatte stehen für uns noch zur Diskussion“, so Winzig.