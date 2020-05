Was war Leclercs Rolle bei Vettels Ferrari-Abgang?

Laut Formel-1-Experten naht der Abschied von Sebastian Vettel von der Formel eins. Wie er selber schrieb: „Was in den letzten Monaten geschehen ist, hat viele von uns dazu veranlasst, darüber nachzudenken, was unsere wirklichen Prioritäten im Leben sind. (...) Ich selbst werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist, wenn es um meine Zukunft geht.“