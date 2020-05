Fussenegger und Jaus als ungleiches Komödien-Duo!

Neben dem ungleichen „Kidnapping“-Duo in den Hauptrollen runden Stefan Pohl, August Zirner, Monica Reyes, Ulrike Beimpold, Patrick Seletzky, Ali Salman, Mathilde Graf, Dirk Riessberger, Julian Loidl, Jürgen Maurer und Clemens Berndorff den Cast der actiongeladenen Komödie ab. Eigentlich hätte „Hals über Kopf“ bereits im kommenden September in den heimischen Kinos zu sehen sein sollen, angesichts der Unklarheit in der anhaltenden Corona-Krise nehmen die Macher den verschobenen Start mit Humor und versprechen am Ende des Teasers: „Ab irgendwann im Kino“!