Real-Madrid-Star bricht sich zu Hause den Knöchel

Wie die Ärzte von Real Madrid an der königlichen Trainings-Basis in Valdebebas feststellten, zog sich der Ex-Hütter-Schützling am rechten Knöchel eine Verletzung zu, der Serbe habe sich eine Fraktur am rechten Fersenbein zugezogen, teilte der Klub am Freitag mit. Die Heilung wird etwa sieben Wochen in Anspruch nehmen.