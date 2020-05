Steirische Bauern rufen Verfassungsgerichtshof an

Jurist ortet haarsträubende Fehler

Der Antrag wird für zwei direkt betroffene Bauern von Rechtsanwalt Wolfram Schachinger eingebracht, dieser zeigt sich über die Verordnung des Landes verwundert: „Die juristischen Handwerksfehler sind so offensichtlich, dass ich mich frage, wie die Verordnung die prüfenden Landesstellen passieren konnte. Mir ist bis jetzt noch keine Verordnung untergekommen, die in derart vieler Hinsicht verfassungs- und gesetzwidrig ist und bei der so gut wie gar keine Grundlagen-Erhebung stattfand.“ Geprüft werden in der Folge auch Schadenersatzklagen gegen das Land Steiermark.