Das sagen Rapid und Austria zum geplanten Neustart

Nicht zuletzt habe man „viele Hebel in Bewegung gesetzt, um die existenzbedrohende Situation klarzumachen und auch, was das für alle anderen Mannschaftssportarten bedeutet hätte.“ Kraetschmer gab aber auch zu, dass die Gespräche „nicht ganz das, was wir uns für heute erhofft haben“ gewesen seien und gab zu bedenken, dass man sich weiter „in der Schwebe“ befinde: „Man ist auf der Zielgeraden, aber ist noch nicht über der Ziellinie.“