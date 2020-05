Fußballprofi nach Masturbations-Eklat verhaftet

Dass in Frankreich wegen der Coronavirus-Situation die Liga später losgehen wird als in Deutschland, Italien und auch Österreich, scheint offensichtlich. Alle französischen Meisterschaften stehen derzeit. Der Frust ist groß. Manche Spieler wissen gar nicht, wohin mit ihren Energien in der Quarantäne-Zeit. Jüngstes Beispiel dafür: Farid Melali.