Volleyball-Ex-Star Liza smasht nun mit Stoffen

Leben nach der Karriere

Natürlich erinnert sich der Volleyball-Macher auch an gute, alte Zeiten. Angeführt von Star Liza Hagleitner holten sich die TI-Girls 1999 den Vize-Titel: „Liza war unsere beste Diagonalangreiferin.“ Die gebürtige Estin blieb in Tirol, sie lebt mit Ehemann Klaus Hagleitner und ihren Kindern Maria und Niklas in Mils. Nach der Karriere machte sich Liza selbstständig, um mit Stoffen zu smashen. „Mir ist die Nachhaltigkeit der Textilien wichtig“, sagt Hagleitner, die eine Fair-Trade-Lizenz besitzt und sich vor Ort die Fabriken genau anschaut.