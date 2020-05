Begegnungszonen für Treffen mit Großeltern

Seit 4. Mai können in Wohn- und Pflegeheimen wieder Besuche stattfinden. Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber und ISD-Geschäftsführer Hubert Innerebner betonen aber: „Die Kunst in den Heimen besteht in den nächsten Wochen darin, wieder etwas mehr Abwechslung in den Alltag zu bringen und doch dem Virus nicht die Türe einen Spalt zu öffnen. Daher werden allfällige weitere Lockerungen nur in engster Abstimmung mit den Behörden erfolgen.“